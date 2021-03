Il 19 marzo esce il docufilm sull’esodo Giuliano-Dalmata e la Corsa del Ricordo

La Corsa questa del Ricordo 2021, a causa della pandemia, è andata in scena in modalità virtuale. Alla fine, anche se in maniera diversa dal solito, la manifestazione ha raggiunto l’obiettivo registrando la partecipazione di atleti in ogni parte d’Italia e all’estero che hanno voluto onorare sportivamente le nobili finalità che l’evento si prefigge.

Gli organizzatori hanno voluto, in occasione speciale, dare vita a un docufilm – che sarà diffuso, in anteprima dall’agenzia Adnkronos, venerdì 19 marzo. Visibile in homepage dalle ore 10:30 – nel quale si raccontano le tristi vicende delle foibe e la tragedia dell’esodo Giuliano-Dalmata nonché la storia sportiva della Corsa del Ricordo. Il docufilm, prodotto da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane, l’ente di promozione sportiva che organizza la manifestazione), con il contributo della Regione Lazio e il sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è stato realizzato su un soggetto di Fabio Argentini e Michelangelo Gratton che della pellicola ha curato anche la regia.