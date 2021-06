Il 2 giugno, festa della Repubblica, nel segno del rilancio

La data del 2 giugno 2021 festa del 75° anniversario della Repubblica, ha rappresentato anche la data della mia ripartenza dopo il lungo lockdown.

Il vantaggio di essere già stato vaccinato con le due dosi di Pfizer mi ha offerto l’occasione di uscire di casa con più tranquillità, e il 2 giugno mattina mi sono fermato a prendere un caffè in un bar nei pressi della mia abitazione. Una volta che il barista ha posato sul bancone il bicchierino di plastica con il caffè gli ho chiesto se potevo gustarlo sul posto oppure dovevo uscire fuori dal locale. Il proprietario del ba,r con un sorriso smagliante, mi ha risposto: “Caro signore, il caffè può prenderlo tranquillamente qui”, e poi ha aggiunto: “Mi sembra di vivere in un sogno, rispetto solo a qualche giorno fa, oggi ho l’impressione di essere passato improvvisamente dalla notte al giorno, per essere più chiaro, mi è sembrato di accendere la luce in una stanza che per oltre un anno era rimasta spenta.

Nel pomeriggio, anche per smaltire un po’ di sovrappeso, sono uscito di nuovo, questa volta in direzione del Parco di Villa De Sanctis distante circa duemilacinquecento metri. Durante il tragitto ho incontrato tantissime persone in cammino ed in bici, ma sono rimasto alquanto sbalordito una volta giunto il parco. Complice anche la giornata primaverile, tutti i viali erano strapieni di persone, molti i gruppi di persone sdraiati nell’erba. Persone grandi, giovani e tanti bambini, sì tanti bambini. Forse sono coloro che hanno sofferto maggiormente a causa del lungo lockdown.

Oggi 3 giugno leggo sul Messaggero che un bimbo su due senza praticare sport è diventato più obeso e depresso. E infatti, per incentivare lo sport per i più piccoli, il governo sta già pensando di intraprendere nuove misure di sostegno. I dati dell’indagine afferma nell’articolo il sottosegretario con delega allo Sport , Valentina Vezzali “ci devono servire da stimolo e il governo sta mettendo in campo una vera e propria potenza di fuoco” in termini di iniziative , progetti misure, interventi economici e soprattutto atti concreti.

Noi ci speriamo e buona ripartenza a tutti!