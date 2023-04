Il 30 aprile 2023 scade il termine per partecipare al Premio Ischitella-Pietro Giannone

Ecco qui di seguito il Bando della XX edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2023 per una raccolta inedita nei dialetti d’Italia e lingue minoritarie.

La partecipazione è gratuita. Il termine ultimo per l’invio delle sillogi è il 30 aprile 2023.

IL BANDO

Il Comune di Ischitella (FG), in collaborazione con l’associazione “Periferie”, bandisce la XX edizione del premio nazionale di poesia in dialetto “Città di Ischitella-Pietro Giannone”.

PARTECIPAZIONE E SCADENZA – Inviare una raccolta inedita di poesie in dialetto di minimo 20 – massimo 30 poesie, per non più di 30 versi per pagina. In calce inserire la traduzione in lingua italiana.

Le opere, in formato Word, con le generalità complete, il numero telefonico ed e-mail vanno inviate per e-mail a: periferie@poetidelparco.it entro il 30 aprile 2023. È gradito un file audio con alcuni testi in dialetto della raccolta recitati dall’autore.

La partecipazione è gratuita.

PREMI – All’opera vincitrice sarà assegnato il Premio “Città di Ischitella-Pietro Giannone” consistente nella pubblicazione della raccolta vincitrice a cura di Edizioni Cofine, nell’assegnazione al vincitore di 100 copie e nel soggiorno gratuito per 2 giorni per 2 persone a Ischitella in occasione della premiazione.

Il secondo e terzo classificato avranno in premio il soggiorno gratuito per 2 giorni per 2 persone in occasione della premiazione e prodotti della tradizione enogastronomica locale.

Alcuni testi tratti dalle raccolte vincitrici e finaliste saranno pubblicati sulla rivista di poesia “Periferie” e sul sito www.poetidelparco.it.

PREMIAZIONE – I premi dovranno essere ritirati personalmente (pena l’esclusione) nel corso della Premiazione che avverrà ad Ischitella in data che sarà comunicata in tempo utile a tutti i partecipanti. I risultati saranno resi noti per e-mail a tutti i partecipanti, attraverso la stampa e sul sito www.poetidelparco.it

LA GIURIA è composta da: Franzo Grande Stevens (Presidente onorario), Rino Caputo (Università Roma Tor Vergata) Presidente, Anna Maria Curci (poetessa, Redazione “Periferie”), Manuel Cohen (poeta e critico letterario), Vincenzo Luciani (poeta), Giuseppe Massara (Università Roma La Sapienza), Cosma Siani (Università Roma Tor Vergata), Marcello Teodonio (Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli).

PATROCINI: Comune di Ischitella, Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI tel. 3407956470; e-mail periferie@poetidelparco.it

ALTRE INFO