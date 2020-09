Il bel nasone di via Valente

«Il nasone più bello di Roma si trova in Viale Giovanni Battista Valente 139, al Collatino nel Municipio Roma 5», ha dichiarato il 12 settembre un raggiante Fabio Piattoni (consigliere Lista Marchini).

«E’ stato ristrutturato – continua Piattoni – grazie al contributo dei cittadini, dei commercianti della zona e al mio personale impegno . Abbiamo restituito dignità al ‘Nasone’ stappandolo e riportandolo ad “antico lustro.

Basta poco per migliorare i luoghi dove viviamo (a volte basterebbe non sporcare). Tanto se aspettiamo l’Amministrazione…»

«Venite a visitarlo! Sono felice di aver contribuito a dare un po’ di speranza e bellezza ad una città ormai rassegnata…», conclude Piattoni.

Giusto in un articolo dell’altro giorno sottolineavamo l’amore del nostro giornale per le fontanelle della città che purtroppo spesso versano in condizioni pietose e quindi non può che farci molto piacere rilanciare questa bella iniziativa.