Il caffè a colazione: le differenze tra americani ed italiani

Il caffè, si sa, è un piacere talvolta irrinunciabile. Sono tanti, infatti, gli italiani che al mattino non riescono ad iniziare come si deve la giornata se prima non hanno gustato una buona tazza di caffè calda, trovando così l’energia necessaria per poter affrontare i propri impegni quotidiani.

Tuttavia, contrariamente a quanto si possa pensare, il caffè oggi può essere consumato in maniera del tutto simile a quella del bar, riuscendo a riprodurre quasi perfettamente il gusto intenso che si assapora nei tanti locali dove la mattina ci si reca per fare colazione.

Grazie alle moderne macchine da caffè, infatti, è possibile ottenere una bevanda calda dal gusto particolare e caratterizzato da una consistenza cremosa che conferirà al caffè il sapore inconfondibile di sempre.

Colazione americana e colazione italiana: chi vince?

Per quanto strano possa sembrare, il caffè italiano è molto diverso da quello americano.

Da sempre, infatti, complici anche i film e le serie televisive, si è abituati a vedere quelle grandi tazze di caffè fumanti che gli americani sono soliti versarsi ripetutamente.

Tuttavia, il caffè italiano è caratterizzato da una consistenza più robusta e tenace, in grado di lasciare il sapore in bocca a lungo prima di svanire completamente.

Anche la colazione americana si discosta molto da quella italiana, complice soprattutto il fatto che gli statunitensi sono abituati a mangiare alimenti come uova strapazzate, bacon, toast e salsicce (oltre alle irrinunciabili frittelle).

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che gli americani non sempre hanno il tempo di pranzare – soprattutto chi lavora in uffici o in grosse aziende – motivo per il quale la colazione serve per poter arrivare a fine giornata.

In Italia, invece, la tradizione gastronomica suggerisce il consumo in egual misura di cornetti, brioche e tanti altri dolci tipici.

E un consiglio è valido per tutti: Mai senza colazione! Ed è valido anche per chi vuol perdere peso.

Macchina del caffè: quale scegliere?

Se si è intenzionati a replicare nella maniera migliore possibile il caffè tipico del bar, allora non si deve fare altro che acquistare una macchinetta per il caffè espresso. Si tratta di apparecchi elettronici che riscaldano in pochi secondi l’acqua, in grado di restituire un caffè di grande qualità semplicemente inserendo al suo interno una capsula con il caffè pressato e macinato (o una cialda biodegradabile) e premere un pulsante: in pochi istanti ecco pronta una tazzina di caffè da gustare in tranquillità.

Come orientare la propria scelta?

Orientare la propria scelta nell’acquisto di una macchina da caffè espresso non è semplice: bisogna, infatti, innanzitutto cercare la soluzione più congeniale alle proprie specifiche esigenze personali.

Il mercato, fortunatamente, offre una serie di soluzioni decisamente interessanti, ognuna delle quali in grado di garantire un risultato finale di grande qualità.

Gli amanti della colazione all’italiana possono anche acquistare una macchina in grado di preparare deliziosi cappuccini per accompagnare il pasto più importante della giornata.