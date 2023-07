Il cinghiale di Colli Aniene ora si aggira in mezzo ai palazzi

Come dimostra un filmato pubblicato nel gruppo Facebook di Colli Aniene, il cinghiale che gira indisturbato tra le palazzine del quartiere si fa sempre più audace. Nel video si vede chiaramente che l’animale sta passeggiando a pochi metri dai portoni tra via Ciasca e via Marazza. Altri avvistamenti recenti sono avvenuti sempre a ridosso dei palazzi nel parco di via Gullo e in via Sommovigo. Oltre che segnalare il problema, i cittadini non possono fare altro. Allora ci si chiede di chi sia la competenza e la responsabilità di allontanare il cinghiale dall’abitato per inserirlo in un’area sicura. La risposta è che detta competenza è di ROMANATURA e di conseguenza della REGIONE LAZIO. Entrambe erano state già allertate fin dal mese di giugno scorso dall’assessora municipale Desideri. La Regione Lazio avrebbe già dovuto incaricare una società specializzata per la cattura. Ma fino ad oggi l’animale continua a scorrazzare per le strade di Colli Aniene spaventando i residenti come più volte quando le persone se lo sono trovato davanti all’improvviso.

A questo punto siamo riusciti a coinvolgere il Consigliere Municipale Ruggiero Piccolo che ha prontamente inviato una lettera protocollata (Prot CE 85565 del 4-7-2023) a tutti i livelli istituzionali che possono intervenire sulla questione. Ora, si spera, che finisca il rimbalzo di competenze e la perenne giustificazione sulla mancanza di fondi e si intervenga per mettere la parola fine su questa storia.

