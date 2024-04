Il Circolo di lettura nella biblioteca Gianni Rodari

La scorsa settimana mi sono iscritto al circolo di lettura della biblioteca Gianni Rodari.

Oggi ho ricevuto una gradita mail: “ Carissimi, ci vediamo venerdì 19 aprile alle 17. Portate le vostre letture del mese! Tema libero.Sarà il nostro ultimo incontro per quest’anno……..”

Dal sito della biblioteca

«La lettura è di tutti e per tutti. Si può leggere ovunque: nascosti tra gli scaffali di una biblioteca, in un bar davanti a un caffè, sprofondati su una comoda poltrona, sui rumorosi mezzi di trasporto. Condividere il piacere della lettura con altri lettori consente di moltiplicarne gli effetti positivi attraverso lo scambio di idee, pensieri ed emozioni.

I circoli di lettura sono piccole comunità aperte, dove la lettura condivisa diventa la chiave per conoscere il mondo anche attraverso lo sguardo degli altri, nel confronto e nell’ascolto reciproco. La biblioteca, spazio di socializzazione in cui la passione per la lettura può crescere in maniera naturale, dove i cittadini possono affinare i propri gusti e sviluppare la propria identità divenendo lettori consapevoli, è il luogo dove da sempre i circoli di lettura hanno trovato casa. In biblioteca, una semplice curiosità può trasformarsi in amore per la conoscenza e diffondersi di lettore in lettore.

Il circolo è aperto a tutti, lettrici e lettori di ogni età. Il suo obiettivo è quello di valorizzare la lettura e il dibattito come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.

Ogni circolo ha un coordinatore che è anche il moderatore degli incontri e fornisce spunti e strumenti utili per la discussione. All’interno del gruppo ciascuno legge il libro selezionato, in base ai criteri di lettura stabiliti (un autore, un genere, tematiche specifiche o novità editoriali) e nel corso dell’incontro ci si confronta reciprocamente per scoprire e condividere le molteplici interpretazioni offerte dal testo».

Ampliamo a Tor Tre Teste, nella biblioteca Gianni Rodari, in via Francesco Tovaglieri 237/A il già “ grande” circolo della lettura?

