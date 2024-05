Il Comune di Fiumicino assume 11 diplomati e laureati a tempo indeterminato

Il Comune di Fiumicino (RM) cerca 11 figure professionali da inserire a tempo pieno e indeterminato in diverse aree operative. Per trovarle ha indetto sette concorsi per i quali è possibile presentare la propria candidatura (in base al ruolo) entro il 9, 10, 15, 22, 24, 29 e 30 Maggio.

Le posizioni aperte sono:

1 funzionario di polizia locale con laurea (varie facoltà) e patente B;

1 funzionario educativo con laurea (varie facoltà);

1 funzionario informatico con laurea (varie facoltà);

2 assistenti sociali con diploma di laurea in servizio sociale o in scienze del servizio sociale e iscrizione al relativo Albo professionale;

2 istruttori amministrativi-contabili con diploma di scuola superiore di durata quinquennale;

2 istruttori di polizia locale con diploma di scuola superiore di durata quinquennale e patente B;

2 istruttori tecnici con diploma di geometra.

Per leggere il testo integrale dei bandi con i riferimenti e inviare subito la domanda di ammissione alla selezione clicca qui.



