Il decennale di Strawberry Fields da Geppy Sferra a Colli Aniene

La gelateria d’essai Strawberry Fields da Geppy Sferra nella piazzetta di viale Battista Bardanzellu, 77/T a Colli Aniene festeggia i suoi 10 anni dall’apertura. L’evento sarà festeggiato domenica 14 aprile 2024 a partire dalle ore 15con musica, degustazioni gratuite di gelati e l’estrazione di biglietti vincenti di gelotteria.

Degustazioni

Per le degustazioni gratuite di Carpe Diem il gelato appena mantecato, verranno offerti agli intervenuti i seguenti gusti: Fragola (ore 15); per la Linea Paestum, Mandorle di Toritto zero zuccheri (ore 16.00); Nocciola romana dop (ore 17 ); Crema d’essai (ore 18.00).

Gli appuntamenti

Ore 15.15 – SI PUO’ – Diabete e gelato, scelte consapevoli – Incontro con Alessandra Parisi e Maurizia Piras (FAND – Associazione Italiana Diabetici).

Ore 16.15 – Alla scoperta della nocciola romana dop – incontro con Antonio e Daniele Scandiglia (La Fescennina – Azienda adricola biologica).

Ore 17.15 – PAESTUM – Il gelato che nutre. La proposta consente il calcolo dei vari componenti nutritivi presenti in ciascun gelato.

Ore 17.45 – GELOTTERIA DEL DECENNALE – Estrazione e premiazione dei biglietti vincenti.

Ore 18.15 – “A scuola di gelato” – consegna dei diplomi agli alunni dell’IC Angelica Balabanoff che hanno partecipato al progetto.

Musica

Ore 18,30 – CONCERTO – Orchestra dell’Associazione “Senza Tempo” con un medley di musica disneyana.

Spazio Bambini

Ore 15.00 – CACCIA al TESORO SOLIDALE – organizzata da Nutrizionisti Senza Frontiere per autofinanziamento progetti umanitati in Italia e all’estero.

