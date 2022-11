Il Festival dei giochi di strada a Villa Ada domenica 27 novembre

Un evento che ritorna dopo qualche anno di assenza e che rappresenta un momento importante di ludica aggregazione, di recupero di tradizioni culturali e sportive che nel tempo andavano perdendosi. Domenica 27 novembre 2022 grazie all’impegno della ASD Giochi di Strada, e della sua presidente Dora Cirulli, appuntamento con il “Festival dei giochi di strada a Villa Ada” manifestazione che, sostenuta dalla Presidenza dell’Assemblea di Roma Capitale, vuole riproporre, per giovani e meno giovani, tutte quelle attività ludico-sportive che i nostri padri e i nostri nonni praticavano nelle vie della città non ancora strette dalla morsa delle auto.

Sarà l’occasione per tutti, dalle 10.00 alle 16.00, in una location accogliente e immersa nel verde, intorno laghetto di Villa Ada (ingresso in via Ponte di Salario di fronte al tennis Parioli), per mettersi alla prova, per riscoprire affascinanti e antiche attività, per divertirsi e cimentarsi gratuitamente in discipline in passato popolari, oggi in gran parte cadute nel dimenticatoio e praticate solo nelle piccole cittadine di provincia. Una giornata all’aria aperta che unirà idealmente nipoti e nonni i quali, insieme, potranno giocare e tramandarsi antichi ricordi.

LE ATTIVITA’

In un Villaggio dal sapore antico saranno riproposti il tiro alla fune, la corsa dei carrettini, il lancio della ruzzola, il lancio della forma di formaggio, il calcio balilla, i birilli, le freccette, il ciclotappo, le bocce, la corsa dei sacchi, gli scacchi giganti, il braccio di ferro, il tamburello, il salto della corda, la pignatta, la nizza o lippa, i giochi di ruolo, la trottola, il cerchio, l’ indoboard, il tennistranier, il rollerblade, i pattini acrobatici, il monopattino, il biliardo, la caccia tesoro, gli scacchi, campana, rubabandiera, ferro di cavallo e tante altre discipline. Tutti i presenti saranno protagonisti.

LA DEPOSITARIA DELLA CULTURA DEI GIOCHI DI STRADA

Dora Cirulli, insegnante di educazione fisica, atleta di buon livello, da oltre vent’anni ha dedicato il suo impegno a recuperare e mantenere i valori straordinariamente aggreganti e utili per la società civile che scaturiscono dai giochi di strada, autentiche radici per la nostra comunità. La valenza più forte degli antichi giochi di strada era quella della socializzazione e della dinamicità. Tutte le esperienze raccolte le ha raccontate nei libri, “Giochi di Strada, manuale per gli educatori “ e “Costruiamo i giochi di Strada “.

“Era da tempo che volevo riportare nella Capitale I Giochi di Strada che già in passato abbiamo regalato ai romani in location prestigiose come i Fori Imperiali-racconta con orgoglio Dora Cirulli- finalmente quest’anno siamo riusciti nel nostro intento, grazie anche a Roma Capitale che ha creduto nel nostro progetto, siamo riusciti a riproporli nello splendido scenario di Villa Ada. L’obiettivo è quello di restituire a tutti quelle atmosfere perdute del passato quando il mondo era più semplice dell’attuale, soprattutto nei rapporti interpersonali. I ragazzi oggi vivono molte insidie, più subdole e meno riconoscibili: e per questo che il nostro compito è aiutare i giovani a riconoscerle ed evitarle e il rilancio dei Giochi di Strada è un ottimo strumento per assolvere questo compito. Vita tradizioni splendide è un modo di produrre cultura, di apprezzare e celebrare le proprie origini, e di trasportare tanti giovani e giovanissimi in un mondo i cui valori erano ben saldi e chiari per tutti. La semplicità di questi giochi è in realtà un concentrato di ingegno, di creatività, di passione e sano divertimento”.