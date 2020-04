Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, anche in questo momento delicato vuole rimanere vicina ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie che devono trascorrere tanto tempo a casa.

Si può attraverso la fantasia capovolgere questa transitoria quanto necessaria condizione esistenziale, vagheggiando per esempio di essere una grande artista nel proprio studio intento a immaginare un mondo migliore? Certo che sì!

Per questo motivo, per rendere meno noiose le giornate trascorse in casa, Casina di Raffaello propone ai bambini dai 6 ai 10 anni il concorso poetico-artistico “Il giardino nella mia stanza” ispirandosi alla bellissima poesia di Elvira Battaini “Nella mia stanza / il giardino ha disegnato un bosco”

Nella mia stanza il giardino ha disegnato un bosco;

Nella mia camera la luna, stanotte

ha disegnato l’impronta stilizzata di un bosco.

La luna ha stampato un bosco.

I giovani concorrenti dovranno immaginare poeticamente e raffigurare un giardino nella loro stanza con una composizione di qualsiasi tipo: poesia, disegno, tecnica mista, o anche utilizzando le nuove tecnologie.

Attraverso il concorso si vuole sollecitare la loro creatività e fantasia permettendo di sviluppare idee e prefigurare quella che sarà una ‘nuova esperienza’ di fruizione del parco di Villa Borghese, della stessa Casina di Raffaello che sorge al suo interno e più in generale delle aree verdi e degli spazi pubblici della nostra città quando torneremo nuovamente a viverli.

Come partecipare al concorso:

1) Inviare la foto dei propri elaborati alla e-mail info@casinadiraffaello.it entro le ore 24 di domenica 19 aprile 2020;

2) Tutti i lavori verranno pubblicati sulla pagina facebook di Casina di Raffaello;

3) Una selezione dei migliori lavori pervenuti sarà presentata in mostra a Casina di Raffaello alla ripresa delle attività;

4) I primi 5 migliori lavori, determinati in base ai like ricevuti sulla pagina facebook di Casina di Raffaello, verranno premiati con dei piccoli gadget durante l’inaugurazione della mostra.

