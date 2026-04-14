Il Gruppo Archeologico Cerite alla scoperta della Castellina del Marangone

A Santa Marinella sabato 11 aprile 2026 si è svolto un trekking per gli appassionati di storia e archeologia del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) guidati da Glauco Stracci e Mariano Precetti.

Un viaggio a ritroso nel tempo in uno dei siti più suggestivi e strategicamente rilevanti del litorale laziale: l’insediamento etrusco della Castellina del Marangone.

Un sentiero tra i secoli, lungo un percorso lungo circa 5,5 km, che ha messo alla prova i camminatori con un dislivello di 200 metri e alcuni tratti resi impegnativi dal fango. La fatica è stata però ampiamente ripagata dalla bellezza del paesaggio e dal valore scientifico del sito.

Soprannominata l’antico “Castrum Vetus” dall’archeologo Bastianelli, che la indagò completamente negli anni ’30, la Castellina sorge in una posizione dominante sulla costa.

La sua storia è millenaria: abitata ininterrottamente dal Bronzo Finale fino all’epoca romana, fungeva da vero e proprio centro nevralgico per il controllo dei traffici marittimi e del territorio circostante in epoca etrusca.

Il ritrovamento di numerose ghiande missile, che venivano utilizzate dai frombolieri con le loro fionde, ci fa ipotizzare che qui si sia svolta una delle ultime battagie tra Etruschi e Romani.

In seguito i Romani edificheranno una nuova fortezza sul mare “Castrum Novum”, stabilendo il controllo sul territorio che era stato per secoli degli Etruschi.

Sul percorso è stato possibile visitare l’antico pagus etrusco (il villaggio), camminando tra i resti delle imponenti mura difensive, e la Necropoli di San Silvestro, che con le sue oltre 150 sepolture in macco tarquinese e pietra di scaglia, è strettamente legata all’insediamento.

Un evento che ha unito la sete di conoscenza storica all’escursione naturalistica tra lentisco, asfodelo e cardo.

Consiglio a tutti di tener d’occhio le iniziative del GATC e di partecipare: il territorio cerite ha ancora molti segreti!

Riferimenti: Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC)

https://www.gatc.it/

tel. 0766.571727 – 3923025990

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