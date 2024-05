Il “RE” dei paparazzi Rino Barillari picchiato da Gerard Depardieu

Gérard Depardieu si è scontrato fisicamente con Rino Barillari, noto fotografo paparazzo di Roma, in un tumultuoso episodio che ha richiamato alla mente le scene della Dolce Vita.

La situazione è esplosa lungo Via Veneto nella giornata di ieri Martedì 21 Maggio 2024, quando il famoso fotoreporter è stato aggredito dall’attore francese.

La notizia è stata riportata dall’agenzia Adnkronos. Pare che Barillari, in servizio come di consueto con la sua macchina fotografica, abbia individuato Depardieu e la sua compagna mentre pranzavano in un locale.

Barillari ha scattato alcune foto,ma la reazione è stata immediata: la compagna dell’attore francese ha afferrato il braccio del paparazzo 79enne.

A quel punto, Depardieu è intervenuto, prima lanciando del ghiaccio e poi colpendo Barillari con due pugni al viso.

Il proprietario del locale ha prestato soccorso a Barillari, che è stato successivamente trasportato in ospedale dal servizio di emergenza.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Barillari ha annunciato che presenterà denuncia ai carabinieri.

