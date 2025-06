Il Lazio ridisegna il suo bilancio: oltre 12 milioni per case popolari, taxi accessibili e trasporto scolastico

Un piccolo tesoretto da oltre 12,6 milioni di euro. Tanto ha deciso di rimettere in circolo il Consiglio regionale del Lazio nella giornata di mercoledì 26 giugno, attraverso una variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

Una somma che arriva da fondi precedentemente non utilizzati, vincolati e assegnati a Lazio Innova e LazioCrea, ora redistribuiti con una precisa finalità sociale e territoriale.

A spiegare la manovra è stato Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio: “Abbiamo liberato risorse importanti per interventi concreti. Non è un semplice aggiustamento contabile”. E in effetti, a guardare le voci, l’obiettivo sembra orientato al miglioramento della qualità della vita e all’efficienza dei servizi locali.

Efficienza energetica e case popolari

Il primo intervento significativo riguarda l’edilizia residenziale pubblica. Alle Ater, le aziende territoriali che gestiscono le case popolari, andrà circa un terzo dell’intera cifra: quattro milioni di euro per l’efficientamento energetico.

Non è ancora chiaro se si tratti di opere sugli immobili assegnati o solo sulle sedi amministrative delle Ater, ma si tratta comunque di un primo passo verso la sostenibilità energetica in un comparto spesso trascurato.

Mobilità inclusiva: taxi per persone con disabilità

Un altro importante investimento da 2,5 milioni di euro andrà a sostenere l’acquisto di veicoli attrezzati per il servizio taxi. Un sostegno che mira a migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità, dotando la flotta regionale di mezzi in grado di garantire l’incarrozzamento automatico.

Scuolabus garantiti: prorogate le Unità di Rete

Ma il provvedimento si occupa anche del trasporto pubblico locale, soprattutto in aree extraurbane. È stata infatti prorogata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore delle nuove Unità di Rete per i servizi di trasporto su gomma.

Un passaggio tecnico ma determinante per evitare interruzioni nei collegamenti scolastici e nei servizi di linea nei piccoli comuni. Una proroga che garantisce continuità in un settore spesso a rischio nei mesi estivi.

Vie di San Francesco e turismo slow

Una parte dello stanziamento, infine, servirà alla partecipazione della Regione Lazio all’associazione “Vie e Cammini di San Francesco”, con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale e spirituale del territorio, puntando sul turismo lento e sostenibile.

Un assestamento che anticipa il Defr

Le variazioni approvate fanno da apripista al Documento di economia e finanza regionale (Defr), varato nella stessa giornata dalla giunta Rocca e atteso nei prossimi giorni in commissione. Un documento che getterà le basi della programmazione economica dei prossimi anni.

