Il Maestro nascosto. Serata in ricordo di Sandro d’Amico

Lunedì 24 febbraio, ore 18.00: serata in ricordo di Sandro d’Amico in via Antonio Bosio 13 b presso l’Istituto di studi pirandelliani.

Introduzione della prof.ssa Annamaria Andreoli, Presidente dell’Istituto

Interventi di Stefano Geraci, Franco Ruffini, Mirella Schino, Alessandro Tinterri

Letture di Paolo Bonacelli

Al termine sarà proiettato il filmato Il Maestro nascosto di Bruno Crucitti