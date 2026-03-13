Il “market” della droga nascosto in casa: arrestato pusher a Tor Bella Monaca
Il trentaseienne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato davanti al Tribunale di Roma
Un’attività investigativa rapida e mirata, partita dai controlli sul territorio dei Carabinieri della Tenenza di Ciampino, ha portato a un arresto per droga nel quartiere di Tor Bella Monaca, nella periferia est della Capitale.
L’indagine, sviluppata attraverso servizi di osservazione e monitoraggio, si è conclusa con una perquisizione domiciliare che ha permesso ai militari di individuare quello che, secondo gli investigatori, era diventato un vero e proprio punto di stoccaggio di sostanze stupefacenti.
In manette è finito un 36enne di origine indiana residente a Roma, trovato in possesso di diverse tipologie di droga già pronte per la vendita.
Il sequestro nell’abitazione
All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto varie dosi di stupefacente, oltre al materiale utilizzato per la preparazione e il confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio.
Nel dettaglio sono stati sequestrati:
-
189 grammi di cocaina, suddivisi in 44 involucri;
-
140 grammi di hashish, ripartiti in 8 involucri;
-
3 grammi di marijuana.
Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati bilancini di precisione e strumenti per il taglio e il confezionamento della droga, elementi che, secondo gli investigatori, confermerebbero l’attività di spaccio.
L’arresto e la decisione del giudice
Il trentaseienne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato davanti al Tribunale di Roma per il rito direttissimo.
Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto anche la confisca del denaro contante trovato durante l’operazione, ritenuto riconducibile all’attività illecita.
