Il Parco Prampolini tra bellezze e bruttezze

Italia Nostra Roma è intervenuta presso Roma Capitale e la Soprintendenza Speciale ABAP di Roma per sollecitare un intervento per la conservazione e la valorizzazione del Casale delle Cappellette e dei tre sepolcri romani adiacenti.

Si tratta di beni culturali tutelati dal Codice presenti nel territorio del Municipio Roma 5, nel quadrante compreso tra Via Prenestina, Viale Togliatti e Via Collatina, all’interno del Parco Prampolini, che risultano essere in carico a Roma Capitale.

Sia il Casale che i tre sepolcri presentano gravissime criticità, essendo attorniati se non addirittura sommersi da piante infestanti che nel caso del Casale arrivano a comprometterne addirittura la stabilità, essendo peraltro il tetto crollato e/o pericolante in più parti.

In particolare il Sepolcro centrale risulta essere praticamente ricoperto dalla vegetazione, mentre la recinzione perimetrale è sfondata e la porta di accesso risulta essere aperta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.