Il Poverometro

“Pronto? … Ciao Carlotta! Ma che sorpresa! … Dove sei? … Ah, tutti al mare? …”

“Non tutti, Proffe. Fra Libborio ha preferito annà a questuà in montagna, col GRQ, Gruppo de Ricerca in Quota. L’hanno convinto che in montagna, la questua ce guadagna. Romoletto e Ubaldone sono sul lago Maggiore per tentà ‘a traversata da sponda a sponda, da Belgirate a Ispra, con biciclette d’acqua galleggianti, un vecchio proggetto ancora irealizzato da Romolo, ner quale ha coinvorto er bancarellaro.

Mi marito Osvardo e l’antri so’ a raspà er bagnasciuga co’ la ruspa pettine, a fa’ telline… ‘Ndo semo? Semo verso Tirenia, su ‘a costa Pisana, ner Centro Vacanze de l’Istituto pe lo Sviluppo de ‘a lingua Italiana… Ha raggione, Proffe; ehhhh, nu l’avemo ‘nformato… E’ che semo stati capaci de fasse accettà in estremise, come Scuola de Perfezionamento LCPM ossia, Lessico Curturale Ponte Milvio, e così, entrando a fa parte de l’Istituto, semo riusciti a fasse na vacanza a sbafo qua, vicino all’ecchise colonia marina Rosa Martoni, de tempi de Bbonanima… Nun se sta male, ma avevo nostargia de sentilla; così me so’ permessa de chiamalla, anche perché volevo er su agusto parere su ‘na questione poco chiara che riguarda er redditometro – che preferirei chiamà poverometro – vista ‘a situazione economica in cui versa er Paese.”

“Dimmi pure, sempre che possa darti una risposta che ti soddisfi.”

“Me faccia ricapitolà… A la viggilia de le votazioni pe’ l’Uropa, era quello er momento de tirà ‘n ballo er redditometro, tanto ‘nviso a l’elettorato, soprattutto de destra? Perché, – armeno a l’apparenza – è uscito a sorpresa de ‘a povera Presidente der Consijo, costretta a fa’ marcia ‘ndietro? Perché, dopo tanto magnificà l’andamento de li conti, è sbottato er Ministro de le Finanze, targato Lega? Ora,

dico: er famoso redditometro, nun è ‘na novità, je pare? Somija a quanno, pe tenè bona a ciurma, a bordo se distribbuisce doppia razione de rumme. Però, se er mare è grosso e ‘a nave imbarca acqua, nun è cor rumme che poi turà ‘na falla, ‘n je pare? Forse poteva esse ‘na trovata pe’ dà ‘n po ’de smo ghet in de ais fino a na cinquantina d’anni fa, ché ancora se ricordava ‘a canzone de’ Platters. Ma poi, tanto, non vorei fa’ presente che e’ redditometro, esaurito er compito de spinta, s’è sempre staccato da ‘a navicella come er razzo propursore che ha finito er su’ compito (d’illusione!) e tutto torna come prima. Che me dice. Proffe?”

“Ehhh, quante domande tutte insieme! Cercherò di andare con ordine. Punto primo – devo essere onesto – sono anch’io sorpreso dall’uscita del Ministro delle Finanze che afferma: Bambole non c’è più una lira.

Ammesso che fosse vero – e questo sorprenderebbe meno – perché manifestarlo proprio ora? Cui prodest? – scusa il latino, m’è scappato – a beneficio o a danno di chi? Bella domanda, no?

Punto secondo: perché? Non vorrei tirare in ballo quello che per fare un dispetto alla moglie, se lo tagliò… Ma sorvoliamo. Punto terzo: perché ricorrere al redditometro per scovare i furbi evasori, con tutti i passi in avanti che ha fatto la digitalizzazione degli uffici di controllo e in prima fila quello delle entrate? Con tutta la guerra alle intercettazioni, che viene fatta da una buona parte dei politici, sembra quanto meno fuori luogo rispolverare uno spauracchio che in passato non ha mai fornito un consistente aiuto. Se davvero si vuol dare la caccia a chi evade, credo che oggi il colpevole potrebbe essere scovato, senza troppa fatica, incrociando i dati contabili degli autonomi, commercianti e professionisti, anziché perdere tempo nella revisione delle dichiarazioni di lavoratori dipendenti e pensionati, già tartassati alla fonte.

Ma non sono un economista, anche se da cittadino inorridisco, folgorato, all’affermazione del Ministro che paventa la bancarotta.

Mia cara, spero che certe affermazioni vadano oltre la realtà che viviamo, perché non mi basta ascoltare, ogni due per tre, che siamo contagiati dal virus, o batterio, dei governi che hanno preceduto l’attuale, come il male del padre che purtroppo ricade sul figlio e come se l’affermazione bastasse perché fossimo, per miracolo, guariti. Grazie, comunque, Carlotta, di avermi chiamato.”

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati