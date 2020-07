Il Presidente Conte a sorpresa a San Cosimato

“Ringraziamo di cuore il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nonché Olivia Paladino: la loro presenza a sorpresa e informale ieri 3 luglio 2020 a San Cosimato ha dato a tutti noi ancora più forza nel proseguire con un’iniziativa che portiamo avanti da tanti anni per i cittadini, per Roma e per questo Paese.” Così Valerio Carocci, Presidente Ass. Piccolo America

“La partecipazione del Presidente – prosegue Carocci – è un bellissimo segnale per tutti i giovani e le realtà che si attivano per essere al fianco di chi è in difficoltà economica o ancor peggio senza lavoro e che quindi, oggi più che mai in questo momento di crisi, ha difficoltà a investire in cultura e socialità, in sicurezza e serenità economica.

“Tanti ragazzi come noi abbandonano l’Italia per cercare migliori opportunità all’estero, ma anche la presenza del Presidente Giuseppe Conte, come il sostegno del Ministro Dario Franceschini e del Presidente del Lazio Nicola Zingaretti a “Il Cinema in Piazza”, sono una risposta chiara al dubbio che era nato dentro di noi in queste ultime settimane così dolorose e complesse: dobbiamo e vogliamo rimanere in Italia, possiamo rendere migliore questo paese, noi non vogliamo andare via.

“Per questo siamo orgogliosi di essere tra i primi che, al contrario, riporteranno in Italia nei prossimi due mesi, personalità del calibro del premio Oscar Paweł Pawlikowski e del regista Tony Kaye, rispettivamente provenienti da Varsavia e Los Angeles.

“Ieri, nella prima serata inaugurale, – conclude Carocci – il cinema, con Paolo Virzì e Sabrina Ferilli, è tornato a incontrarsi con le persone, è tornata la voglia di distendere le tensioni, combattere la paura e stare vicini, in sicurezza, in un rapporto che non guarda al conflitto, ma guarda alla solidarietà. Tutto questo è stato possibile anche grazie al Patrocinio del Parlamento Europeo, al sostegno dei partner istituzionali, quali Mibact, Miur e Regione Lazio, nonché del main sponsor BNL gruppo BNP Paribas. Grazie inoltre al contributo di Poste Italiane, ACEA, Camera di Commercio di Roma e Asilo Savoia, “Il Cinema in Piazza” è divenuto un modo diverso e positivo di vivere i territori.”