“Il Salento e la Puglia” all’Associazione Pugliese di Roma

A chiusura delle iniziative, prima della pausa estiva, l’Associazione Pugliese di Roma ha accolto la proposta dell’Associazione Culturale Salentina Le Luci del Barocco.

“Si tratterà – informa la presidente Irene Venturo – di un pomeriggio festoso in cui, al termine di una serie di interventi di rappresentanti delle Istituzioni che verranno dal Salento, ci sarà un momento conviviale sul nostro Terrazzo in via Ulisse Aldrovandi 16, con degustazioni di Vini di una Azienda del Salento.

Il tema dell’incontro è “IL SALENTO E LA PUGLIA – STORIA, ARTE, ENOGASTRONOMIA” “UN NUOVO SALENTO A ROMA” 13 giugno 2024 Saluti Dott.ssa Irene Venturo – Presidente Associazione Pugliese di Roma Interventi: Marcello Fracella- Presidente Associazione Culturale Le Luci del Barocco “La Cultura, fonte di una nuova economia”; Morris Franchini – Salento delle Murge (Azienda DiscoverArt) “ La storia, la vicinanza, le similitudini dell’area Jonica-Salentina”; Lucia Fiammata – Presidente Pro Loco Gallipoli “Gallipoli, Kalè Polis città bella in greco, la sua storia, le sue bellezze, la sua cultura”; Christian Scorrano – Segretario Pro Loco Gallipoli “ Gli enti al servizio del territorio”,

L’evento si svolgerà presso la SALA ROMA, Via Ulisse Aldovrandi , 16 – h 18,30/21,00 Al termine dell’evento, una cortese e deliziosa degustazione vitivinicola della tipica e tradizionale Azienda Vitivinicola Marulli.

