Il saluto a Elvino Echeoni

Il 27 agosto 2024 oltre 300 persone si sono recate presso la parrocchia di San Giustino in viale Alessandrino 144 per dare l’ultimo saluto a Elvino Echeoni.

Per noi della famiglia Luciani che lo abbiamo frequentato per 38 anni rimane molto difficile tradurre in parole quello che stiamo provando dal momento in cui abbiamo avuto la notizia della sua dipartita.

Prima e dopo la funzione sono riecheggiate nel piazzale alcune canzoni cantate da Echeoni e sentire la sua inconfondibile voce è stato un colpo al cuore, una dolce carezza, un caldo abbraccio nel ricordo del suo splendido, aperto, contagioso sorriso, che conserveremo per sempre.

I figli possono essere lo specchio e il risultato di quello che sono stati gli insegnamenti dei loro genitori e i loro esempi. Di sicuro l’autoironia di Elvio è stata assorbita in pieno, e lo si può apprezzare nel post scritto su Facebook utilizzando l’account del padre per dare l’annuncio della sua morte e del suo funerale:

SAVE THE DATE

Martedì 27 agosto alle ore 10:30 presso la parrocchia di San Giustino, si terranno i funerali del Maestro Elvino Echeoni: siete tutti invitati! Non ci sarà vernissage e cocktail, ma ci sarà tanto amore, tanta arte e tanta energia.

Se vi state chiedendo perché così tanti giorni per il funerale, la risposta è che vogliamo essere sicuri che non risorga dopo tre giorni 🙂 ma soprattuto per permettere ai tanti amici che gli vogliono bene, e ai quali ha voluto altrettanto bene, di partecipare all’ultimo saluto.

Lo ricordiamo per il suo sorriso, la sua gioia, la sua positività, il suo entusiasmo, la sua grande arte, la sua generosità, l’ospitalità, l’insuperabile determinazione e per il suo immenso amore per la vita che ha vissuto sempre “a cuore aperto”.

È stato marito, padre, nonno, zio, amico, fratello, artista, pittore, scultore, musicista, cantautore, autore di testi, organizzatore di eventi artistici, ma anche – per chi lo conosceva bene – show man, attore, avvocato, ingegnere, economista, medico, chimico, bomber, mister, coreografo, stilista, grafico, social media manager, mastro, filosofo, maestro di vita e albergatore.

È stato un uomo speciale e sapeva rendere speciale ogni cosa.

Un ringraziamento a tutti per l’affetto e la vicinanza.

Di lui possiamo dire con certezza che “Visse d’arte, per l’arte… con arte”.

Vi salutiamo con “Fantastica” una canzone che scrisse dedicata alla VITA.

Testimonianze

Hanno partecipato commossi centinaia di persone tra i moltissimi amici e conoscenti di una vita. Nella chiesa di San Giustino in zona Alessandrino dove era nato. Un grande dolore in tutti noi per questa perdita improvvisa di un uomo di una vitalità e talento unico. … . Nel momento della bara in chiesa e all’uscita risuonava la musica è la voce di una sua bellissima canzone. Un inno alla vita per lui e per noi “Fantastica” Grazie Elvio di quello che ci hai donato!!! Bruno D.S.

… Anche il giornale di Fiuggi lo ha ricordato per quanto Lui ha dato culturalmente per questa città. Oggi la chiesa non ha potuto contenere i tanti amici che sono venuti per Te. Per dirla con le parole del sonetto che Gigi Proietti scrisse per Alberto Sordi: “era na fiumana de gente” commossa per lo scherzo che ci’hai fatto. Ma anche questa volta hai fatto il pieno di gente. Battiato scrisse “cosa resterà di noi del transito terrestre”. Ecco nel tuo transito terrestre non hai soltanto lasciato l’Arte di dipingere, l’Arte di fare musica e di scrivere hai lasciato l’intensità dei rapporti umani che hai creato naturalmente attraverso il Tuo sorriso. Il Tuo lavoro abbiamo deciso andrà avanti perché questo volevi e noi, per poterlo fare, ci dobbiamo sdoppiare per poterci avvicinare alla Tua capacità organizzativa e comportamentale.

Ciao Elvio…. scusami ma addio non riesco a dirlo ed a scriverlo. Roberto C.

Zio Elvi, nonostante sia agosto hai visto quanta gente e quanto amore? Giulia D.C.

