Il sindaco Gualtieri incontra la Fondazione Piccolo America

Incontro in Campidoglio fra il Sindaco Gualtieri e la Fondazione Piccolo America. Al centro del dialogo le tematiche relative al sostegno e alla valorizzazione delle iniziative della Fondazione.

“Ho incontrato con molto piacere il Piccolo America, presieduto da Valerio Carocci – ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – per rinnovare l’apprezzamento per le loro iniziative, a partire dall’importante progetto estivo de “Il Cinema in Piazza” a Cervelletta, Monte Ciocci e San Cosimato, dallo straordinario valore culturale e che ha visto sempre una grande partecipazione della cittadinanza e sulla quale ci siamo impegnati affinché venga garantita continuità. Come amministrazione intendiamo valorizzare le attività svolte dalla Fondazione e vorrei sottolineare particolare apprezzamento per quelle dell’aula studio , l’unica in Italia aperta 24 ore per 365 giorni l’anno. Un fiore all’occhiello per la Capitale.”