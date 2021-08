Il tuo quartiere ti dà lavoro, altri immobili da assegnare

Il progetto “Il tuo quartiere ti dà lavoro” va avanti e la Giunta capitolina ha approvato la seconda tranche di immobili da assegnare.

Il piano è stato strutturato dall’Assessorato al Patrimonio e Politiche Abitative e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro su proposta della delegata della Sindaca alle Periferie Federica Angeli.

Il progetto vuole creare una rete imprenditoriale a servizio dei quartieri periferici di Roma, per contrastare situazioni di marginalità socio-economica e il potere della criminalità organizzata sul territorio.

Quindi alcuni locali non utilizzati del patrimonio di Roma Capitale saranno assegnati per creare nuovi posti di lavoro in luoghi dove si registrano alti tassi di disoccupazione, realizzando attività commerciali, ludico-ricreative o nuovi servizi per il quartiere in cui si inseriscono.

I nuovi immobili considerati idonei al progetto sono undici: due si trovano nel X Municipio, in largo del Capelvenere (Acilia); altri sette sono nel IV Municipio, in via Palombini (Casal de’ Pazzi) e in via Orero (Casal Bertone); infine due sono stati individuati in via Pieve Fosciana (Portuense) nel XI Municipio.

Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative procederà, ove occorra, a completare la regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale degli immobili, predisporrà la due diligence, la stima del canone di locazione, il computo degli eventuali lavori iniziali necessari e la stipula dei contratti a corredo della manifestazione di interesse, mentre il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e lavoro attiverà la procedura a evidenza pubblica finalizzata all’assegnazione.

Gli assegnatari, in ragione dell’impegno economico richiesto per l’avvio attività, potranno usufruire dell’esenzione del canone per 24 mesi al termine dei quali dovranno corrispondere il canone di mercato definito in sede di aggiudicazione. Eventuali lavori per il ripristino dell’uso dell’immobile, ove necessari, saranno effettuati dagli assegnatari e scomputati dal terzo anno in poi.

Durante il periodo di conduzione, gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico degli assegnatari degli immobili.