Il V Municipio ricorda Giacomo Matteotti

Dopo la commemorazione alla Camera e dopo il Convegno di studi svoltosi al Senato (Palazzo Giustiniani) il 6 giugno e, soprattutto, in seguito alla cerimonia (presieduta dal Presidente della Repubblica) svoltasi questa mattina, lunedì 10 giugno, nel luogo in cui Giacomo Matteotti venne rapito e barbaramente ucciso da squadristi fascisti per ordine di Mussolini, esattamente cento anni fa, anche il V Municipio di Roma ne ricorda la figura e l’opera a cento anni dal suo barbaro assassinio.

Lo farà con un incontro pubblico Mercoledì 12 giugno, alle ore 18,30, presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia”, in Villa De Santis, via Casilina 665.

Organizzatrice dell’evento è l’Associazione Spazio Comune, con il patrocinio del Municipio V di Roma e di ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani).

In apertura vi saranno i saluti istituzionali del presidente Mauro Caliste; subito dopo interverrà il prof. Mario Sirimarco che esporrà i motivi, quanto mai attuali, che sono alla base di tutti gli eventi che, in tutta Italia, si stanno svolgendo per ricordare la figura di questo grande italiano, martire di un regime giunto con la violenza e il terrore al governo dell’Italia e fondatore di una dittatura destinata a durare vent’anni.

A delineare il profilo storico e il pensiero politico di Matteotti saranno gli storici Luca Giansanti e Francesco Sirleto. Concluderà l’incontro la consigliera prof.ssa Elena Antinozzi, vicepresidente della commissione cultura e scuola del V Municipio.

