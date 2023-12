Il Villaggio di Babbo Natale al Prenestino

Bisogna dire grazie a Pino Fedeli, che con passione, dedizione e bravura riesce tutti gli anni nel periodo Natalizio a comporre un fantasioso e fantastico villaggio completo di tutto.

Avere l’occasione di visitarlo rallegra la vista e il cuore in un periodo di vita un po’ complessa, fra guerre, influenza e covid.

Pino, Marchiggiano Doc, è un pensionato intraprendente, con la passione di “FARE” trasportata dal paese natio, in Parrocchia e nel quartiere dove risiede.

Si resta incantati dal suo modo di esprimersi, descrivere i dettagli delle sue composizioni, di come le realizza, il materiale che utilizza, il tempo che impiega per realizzare le opere.

Nel Villaggio non manca nulla: giochi, paesaggio, botteghe, banda, sciatori, innamorati, giostre.

E poi le luci, tante luci fisse ed a intermittenza, che illuminano l’interno delle case e locali, chiese e viali.

Una meraviglia che sarebbe da valorizzare, poterla mostrare a un pubblico più vasto, non solo agli amici, conoscenti, condomini, ma a tante altre persone, per poter vivere insieme l’atmosfera Natalizia, in aggiunta a quello che il Natale con la nascita di Gesù Bambino ci offre: Ricordi, Calore, Aggregazione, Speranza, Tenerezza, Gioia, Armonia, Ricongiungimenti Famigliari, ed altro.