Illuminato il Campidoglio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Roma Capitale, con Acea, ha illuminato la facciata di Palazzo Senatorio sabato 25 novembre 2023 per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in segno di adesione all’iniziativa e per dimostrare la propria attenzione su questa importante tematica.

A tal proposito, in mattinata, il Sindaco Gualtieri è intervenuto a Grottaferrata dove è stata inaugurata una nuova Casa di Semi Autonomia per le donne, dedicata a Giulia Cecchettin, la giovane donna di Vigonovo, uccisa dall’ex fidanzato. Un progetto che si fonda sui principi della co-progettazione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Grottaferrata e l’Associazione Ponte Donna.

“La violenza sulle donne è diffusa ovunque nel mondo – ha dichiarato Gualtieri – non fa distinzioni di età, etnia, religione o cultura, è un orrore che va combattuto con forza, sempre e dovunque“.

Il Sindaco ha illustrato il lavoro dell’Amministrazione finalizzato a rafforzare la rete dei centri antiviolenza. Nel 2023 sono stati aperti due nuovi centri, uno nel V Municipio e l’altro nel XIII, è stata attivata una casa di semi-autonomia nell’VIII Municipio e si sta ultimando la progettazione per il recupero di spazi nel VI, XI, e X Municipio. In programma il recupero di cinque beni confiscati da convertire in case rifugio: le prime tre saranno inaugurate nel 2024 nel V, VI, e XII

Municipio.

“Lavoriamo a progetti di prevenzione nelle scuole e investiamo nel lavoro di qualità – ha sottolineato ancora Gualtieri – con misure che aiutino le donne ad avere una vita autonoma, indipendente e libera. Palazzo Senatorio illuminato vuole essere testimonianza dell’impegno costante contro ogni forma di violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne. Desidero rivolgere un messaggio di solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Voglio dirvi che non siete sole. C’è un’intera città che vi sostiene ed è pronta a difendervi. Non abbiate paura di chiedere aiuto. Roma è al fianco delle donne, sempre“.