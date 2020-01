Tehauana Sals presenta

Imparare ad amarsi

Al Teatro della Cometa

29 gennaio | 16 febbraio 2020

di Pierre Palmade e Muriel Robin

con Pino Insegno e Alessia Navarro

regia Siddhartha Prestinari

musiche originali Bungaro e Antonio Fresa

“Imparare ad amarsi” è una storia d’amore come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di dubbi, mancanze e rancori. Poi la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento, perché, come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi. La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo anche in Italia, è l’originalità della struttura: sembra ispirato a Le Sedie di Ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando sublimi siparietti. I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia danno un ritmo musicale al racconto e ci si ritrova a ridere dell’amore, a ridere di noi stessi, ma soprattutto ci si ritrova con la voglia di innamorarsi ancora, perché l’amore… non c’è storia, ti acchiappa, ti stordisce e vince sempre.

Durata 75 minuti senza intervallo

INFO

Teatro della Cometa

Via del Teatro Marcello, 4 – 00186 Roma

Orario prenotazioni, vendita biglietti e info per apericena:

dal martedì al sabato, ore 10:00 -19:00 (lunedì riposto), domenica 14:30 – 17:00

Telefono: 06.6784380

Orari spettacolo: dal martedì al venerdì ore 21.00.

Sabato doppia replica ore 17,00 e ore 21,00.

Domenica ore 17.00.