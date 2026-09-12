In borghese tra i negozi del centro: carabiniera adocchia e blocca due borseggiatori

Stava passeggiando tra le vie dello shopping del centro storico come una normale cittadina quando il suo occhio allenato ha notato un movimento insolito tra la folla.

È bastato questo dettaglio a far scattare l’intuito di una carabiniera della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, libera dal servizio e in abiti civili, trasformando una camminata in Largo Goldoni in un’operazione anticrimine lampo.

La militare ha iniziato a pedinare a distanza una coppia di giovani, insospettita dal loro modo di muoversi tra i passanti e dal continuo adocchiare le borse dei visitatori.

Il colpo nella calca e il blitz immediato

L’attesa e il monitoraggio discreto della carabiniera hanno trovato conferma nel giro di pochi istanti:

La dinamica del furto: Approfittando dell’affollamento lungo la via, i due sospetti si sono avvicinati alle spalle di una turista cinese di 24 anni. Con una manovra fulminea e impercettibile, sono riusciti ad aprirle lo zaino sfilando il portafogli carico di contanti e carte di credito.

L’intervento: Notata la scena, la militare si è scagliata immediatamente sui due borseggiatori per sbarrarne la fuga, qualificandosi e chiamando al contempo i rinforzi della vicina caserma di San Lorenzo in Lucina.

Refurtiva restituita e direttissima a Piazzale Clodio

L’arrivo tempestivo dei colleghi ha permesso di mettere in sicurezza l’area e di perquisire i due fermati:

Recupero integrativo: L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata intatta alla giovane turista, che non si era accorta minimamente di quanto accaduto e che è rimasta fortunatamente illesa.

I provvedimenti giudiziari: I due uomini — cittadini romeni di 21 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici — sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e condotti presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio per il rito direttissimo.

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