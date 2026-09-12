In borghese tra i negozi del centro: carabiniera adocchia e blocca due borseggiatori
L'occhio vigile dell'militare fuori servizio ha salvato una turista ventiquattrenne ignara del furto
Stava passeggiando tra le vie dello shopping del centro storico come una normale cittadina quando il suo occhio allenato ha notato un movimento insolito tra la folla.
È bastato questo dettaglio a far scattare l’intuito di una carabiniera della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, libera dal servizio e in abiti civili, trasformando una camminata in Largo Goldoni in un’operazione anticrimine lampo.
La militare ha iniziato a pedinare a distanza una coppia di giovani, insospettita dal loro modo di muoversi tra i passanti e dal continuo adocchiare le borse dei visitatori.
Il colpo nella calca e il blitz immediato
L’attesa e il monitoraggio discreto della carabiniera hanno trovato conferma nel giro di pochi istanti:
La dinamica del furto: Approfittando dell’affollamento lungo la via, i due sospetti si sono avvicinati alle spalle di una turista cinese di 24 anni. Con una manovra fulminea e impercettibile, sono riusciti ad aprirle lo zaino sfilando il portafogli carico di contanti e carte di credito.
L’intervento: Notata la scena, la militare si è scagliata immediatamente sui due borseggiatori per sbarrarne la fuga, qualificandosi e chiamando al contempo i rinforzi della vicina caserma di San Lorenzo in Lucina.
Refurtiva restituita e direttissima a Piazzale Clodio
L’arrivo tempestivo dei colleghi ha permesso di mettere in sicurezza l’area e di perquisire i due fermati:
Recupero integrativo: L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata intatta alla giovane turista, che non si era accorta minimamente di quanto accaduto e che è rimasta fortunatamente illesa.
I provvedimenti giudiziari: I due uomini — cittadini romeni di 21 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici — sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e condotti presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio per il rito direttissimo.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.