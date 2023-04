In fiamme auto incidentata e ferma da mesi in viale della Primavera

Per quasi tre mesi una Fiat Punto ha stazionato contromano, in sosta vietata e per di più nel tratto più stretto di viale della Primavera, subito dopo la pericolosa svolta a sinistra in direzione via dei Glicini.

I danni derivanti da un urto frontale l’avevano resa inamovibile se non con un carro attrezzi.

Purtroppo non ce ne è stato il tempo visto che nella notte di lunedì 3 aprile 2023 ignoti l’hanno data alle fiamme. Un incendio che ha sfortunatamente fatto danni anche ad un’altra autovettura.

Certo che adesso la rimozione di quello che resta dell’autovettura dovrebbe essere rapido e veloce… dovrebbe!