“IN LIMINE URBIS. Il Poeta oltre confine”, convegno su Pasolini

“IN LIMINE URBIS. Il Poeta oltre confine” è il titolo di un interessante convegno che si terrà il 21 aprile 2022 presso il Liceo Classico Benedetto da Norcia; è coordinato dal Presidente dell’Associazione Culturale Terzo Millennio dott.ssa Aurora Fratini, ed è patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della Nascita di Pier Paolo Pasolini e dal Municipio Roma V.

Vedrà la partecipazione di:

Prof. RINO CAPUTO, Presidente del Comitato Scientifico Nazionale per il Centenario dalla nascita di P.P.Pasolini;

Prof. FRANCESCO SIRLETO, storico, Delegato al Coordinamento delle Iniziative per il Centenario di Pasolini Municipio Roma V;

Dott.HENOS PALMISANO, Direttore del Centro studi UIL (Unione Italiana Libero Teatro) del Lazio, Presidente APS “Polvere di Stelle”;

VINCENZO LUCIANI, scrittore, editore, Direttore di “AbitareA” e “Periferie”;

M.to PAULA GALLARDO SERRAO, Compositrice e Direttore Corale, Direttore didattico del “Centro Studi Atelier”;

LIDIA VADALA’, cantante, solista;

SARA PROIETTI, attrice del laboratorio teatrale ” Antelitteram” dell’Associazione Culturale Terzo Millennio;

E la partecipazione straordinaria dell’attrice LOREDANA MARTINEZ.

