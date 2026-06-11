In tuta mimetica e con un coltello da 50 centimetri sul fianco: bloccato 68enne mentre camminava sulla via Ostiense

Un bizzarro quanto inquietante fuori programma ha scosso la tarda serata del litorale romano, dove un uomo è stato intercettato dalle forze dell’ordine mentre camminava armato come se si trovasse in un teatro di guerra.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia hanno tratto in arresto un cittadino romano di 68 anni, volto già noto agli archivi giudiziari per reati dello stesso genere, sul quale pende la grave accusa di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

L’episodio si è consumato intorno alle 23:00, quando la pattuglia dell’Arma, impegnata in un normale servizio di pattugliamento del territorio, ha notato il sessantottenne mentre procedeva a piedi lungo via Ostiense.

A catturare immediatamente l’attenzione dei militari è stato il singolare abbigliamento dell’anziano, che indossava una tuta mimetica integrale.

Lo stupore è però diventato allarme non appena i Carabinieri hanno focalizzato lo sguardo sul suo fianco, dove faceva bella mostra di sé, allacciato alla cintura, un gigantesco coltello da caccia.

Il Sequestro dell’Arma

Gli uomini del Radiomobile hanno bloccato all’istante l’uomo, immobilizzandolo prima che potesse abbozzare qualsiasi reazione e provvedendo subito a disarmarlo.

Il pugnale, immediatamente posto sotto sequestro, si è rivelato un pezzo d’acciaio dalle dimensioni impressionanti: ben 50 centimetri di lunghezza totale, caratterizzato da una lama affilata di ben 30 centimetri.

Davanti alle domande degli investigatori, il sessantottenne si è chiuso nel silenzio più assoluto, rifiutandosi di fornire una minima spiegazione o una giustificazione plausibile sul perché stesse vagando per le strade del quartiere con un’arma di quella portata.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato scortato presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

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