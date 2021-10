In via Margutta la Mostra dei Cento pittori fino al 1° Novembre

Il Venerdì 29 Ottobre 2021 ritorna in via Margutta la 116esima edizione della Mostra Cento Pittori, la storica Mostra d’arte contemporanea romana nata nell’autunno del 1953, per iniziativa spontanea di alcuni pittori che nell’immediato dopoguerra si riunirono e decisero di dar vita e colore ad una strada che da sempre era stata il rifugio naturale di pittori, scultori, poeti, musicisti ed artigiani.

Anche la Mostra dei Cento pittori si unisce alla celebrazione nazionale dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, padre della lingua e della cultura italiana. Sarà proprio Dante il protagonista della manifestazione artistica. Oltre cento artisti provenienti da tutto il mondo (Italia, Olanda, Polonia, Bulgaria, Mosca, Perù) realizzeranno un’opera dedicata ad un Canto della Divina Commedia, riportando la terzina esatta da cui il pittore è stato ispirato.

Quest’anno, anche allo scopo di favorire il rispetto del distanziamento e il rispetto delle normative di contenimento del covid 19, la Mostra sarà fruibile anche in versione virtuale, su piattaforma tridimensionale on line organizzata in Sale virtuali.

Prenderanno parte all’inaugurazione della Mostra autunnale Luigi Salvatori, Presidente dell’Associazione Cento Pittori di Via Margutta e il Vicepresidente Antonio Servillo, il Professor Salvatore Italia, Consigliere centrale della Società Dante Alighieri di Roma che alle ore 17:00 presso la fontana delle Arti di via Margutta ufficializzeranno l’inizio della Mostra.

L’esposizione, promossa dall’Associazione Cento Pittori Via Margutta nel suo cinquantunesimo anniversario e patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio e dalla Società Dante Alighieri, sarà aperta al pubblico fino a domenica 1° novembre, nel pieno rispetto del distanziamento sociale dalle 10 alle 20.

Presso la Galleria Vittoria, in via Margutta 103 sarà inoltre possibile visitare fino al 5 Novembre, Azzurro, la Mostra monografica dell’artista Adriana Pignataro a cura di Tiziano Maria Todi. Attraverso tecniche miste e un raffinato utilizzo della carta attraverso cui le tonalità intense di blu e azzurro si incontrano con l’oro materico e splendente. “Un ricerca colta e raffinata” che si presenta in maniera vivace all’occhio dello spettatore. “Questo insieme di opere sembra essere la mappa per un viaggio attraverso nuovi orizzonti nel mondo di Adriana – scrive Tiziano M. Todi – e anche in noi stessi, come una metafora di un invito ad esplorare, oltre la forma, la materia e il pensiero dell’artista, attribuendo a forme e colori il nostro personale significato.”

Fino al 5 Novembre, oltre che in presenza sarà possibile visitare la Mostra in forma virtuale direttamente dal sito www.galleriavittora.com

Nella Foto l’artista Adriana Pignataro e il curatore della Mostra Tiziano M. Todi.

www.galleriavittora.com

info@galleriavittoria.com

Tel. 06 36001878

centopittoriviamargutta.it

info@centopittoriviamargutta.it