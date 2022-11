In via Vacuna ancora un cassonetto dato alle fiamme

Vandali incendiari ancora in azione nelle vicinanze di Largo Beltramelli, in via Vacuna.

Sono passate soltanto due settimane da un precedente analogo, quando vennero dati alle fiamme, in via delle Cave di Pietralata, tre cassonetti che, a loro volta, coinvolsero e distrussero totalmente un’auto, parcheggiata accanto. E fu un vero miracolo che l’incendio non attecchisse agli appartamenti soprastanti.

Anche questa notte, uno o più vandali sono entrati in azione ed hanno dato alle fiamme un altro cassonetto (al quale si riferiscono le due foto), in via Vacuna, angolo via dei Monti di Pietralata.

“Non sappiamo a cosa mirino questi ‘pazzi scellerati’, che mettono a repentaglio anche la vita delle persone” ci dice il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, Sig. Pericle Eolo Bellofatto. Che aggiunge: “smettetela incoscienti!”