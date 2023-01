Inaugurata a Palazzo Merulana la mostra collettiva “UP!”

Dal 12 a 22 gennaio 2023, presso Palazzo Merulana, sarà possibile scorgere un meraviglioso futuro di fusione tra culture e mondi solo apparentemente distanti grazie alla mostra collettiva di sette giovani artisti cinesi che si stanno formando nell’Accademia delle Belle Arti di Roma e che hanno dimostrato con tatto, lucida determinazione e lungimirante visione come i giovani riescano ad interconnettersi tra loro e con le diverse modalità culturali che incontrano.

Shi Haozheng (pittura figurativa contemporanea), Huang Xiao (pittura concettuale), Li Ruhan (pittura surrealista), Han Yilei (pittura informale materica), Zhao Lingyu (scultura e installazione), Zhang Mengjie (fotografia e video art), Zhu Ying (fotografia) consentiranno al visitatore di poter godere della bellezza e della profondità di una ricerca che permette di scalare le difese erette nel tempo dalle due culture per poter godere di una nuova visuale: un paesaggio compreso solo da coloro che hanno coraggio ed immaginazione per arrampicarsi fino dove i sette artisti sanno spingersi.

È un invito a prendere parte a questa nuova sensibilità, un impegno a rendersi pronti, una proposta al movimento, al non rimanere fermi nelle proprie conosciute elaborazioni artistiche ma ad intraprendere una mossa ad alzarsi (UP è appunto il nome della collettiva).

Non a caso è una esposizione realizzata grazie alla collaborazione tra l’Associazione Palazzo Merulana e Associna (la prima e principale associazione delle nuove generazioni italo-cinesi nati o cresciuti in Italia), è uno dei manifesti della cosiddetta generazione Z: colori, suoni, percorsi e visioni di un panorama futuro non solo nel mondo dell’arte ma nell’universo giovanile.

Di seguito vengono riportate informazioni utili per la partecipazione:

Palazzo Merulana (in Via Merulana 121)

Dal mercoledì alla domenica dalle ore 12 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Ridotto euro 5,00 : solo collezione

Ridotto euro 6,00 : solo studenti con gruppo scuola

Gratuito: bambini fino a 7 anni, un insegnante ogni 10 studenti, un accompagnatore ogni 10 persone, disabile con accompagnatore, possessori Pass Palazzo Merulana e Pass Palazzo Merulana Young, membri ICOM, guide turistiche con patentino.

Diritti di prenotazione: euro 2,00

Per info e acquisto del biglietto:

www.palazzomerulana.it