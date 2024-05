Questa mattina, giovedì 30 maggio 2024, è stata inaugurata la mostra fotografica “Dall’alba al tramonto – 4 giugno 1944. La Liberazione di Roma sulla via Casilina”, nelle foto provenienti dagli Archivi delle Forze Alleate.

Si tratta di una mostra ideata e curata, in collaborazione con il prof. Francesco Sirleto per gli aspetti organizzativi e di allestimento, dall’artista e ricercatore vicentino Paolo Savegnago.

È stata finanziata dal Municipio V, che, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione di Roma, ha voluto mettere in evidenza e ricordare ai cittadini i momenti più importanti che, in quella data storica fondamentale, videro le truppe alleate attraversare, lungo la via Casilina, le borgate e i quartieri che formano l’attuale territorio municipale.

La cerimonia inaugurale, svoltasi presso la sede della Casa della cultura “Silvio Di Francia”, è stata introdotta dagli interventi del presidente Mauro Caliste e del presidente della Commissione cultura Maurizio Mattana, che hanno inquadrato l’iniziativa nei numerosi eventi organizzati o sostenuti dalle istituzioni municipali per diffondere la conoscenza della storia dei nostri quartieri soprattutto tra le giovani generazioni.

È poi intervenuta la rappresentante dell’ANPI di Centocelle, Caterina Busetta, che ha ricordato il contributo dei partigiani dell’VIII Zona nei giorni precedenti la liberazione di Roma e nella stessa giornata del 4 giugno.

Il prof. Sirleto, da parte sua, si è soffermato sul significato della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio e sui motivi che determinarono il ritardo, in termini di mesi, con il quale avvenne la liberazione della capitale.

Infine Paolo Savegnago ha esposto i contenuti e il metodo seguito nella selezione degli scatti e il lungo iter per la concessione dell’uso di quelle immagini per una mostra che ha un elevato valore didattico e che, pertanto, dovrà circolare nelle scuole medie del territorio.

Savegnago, e dopo di lui anche Vincenzo Luciani, hanno rivolto un appello alle istituzioni, soprattutto quella comunale, affinché sostengano, anche finanziariamente, il costo della pubblicazione di un volume (dopo quello già pubblicato, ma relativo all’ingresso degli americani lungo le vie Tuscolana ed Anagnina) dedicato espressamente alle vicende e agli scontri verificatisi il 4 giugno sulla via Casilina e nei quartieri che la via attraversa. Luciani ha auspicato anche un coinvolgimento del Comando Interforze che opera nell’area adiacente il Parco di Centocelle, trattandosi tra l’altro di una operazione militare storica e significativa per Roma Capitale.

14 ritratti, disegnati a carboncino da Paolo Savegnago, che rappresentano i protagonisti di quella memorabile giornata: soldati e ufficiali americani (tra questi il generale Mark Clark), partigiani di Centocelle e di Torpignattara, prigionieri tedeschi, popolani in festa per la Liberazione dall’oppressione nazifascista. Accanto e insieme alla mostra fotografica sono esposti, nella sala adiacente della Casa della cultura,che rappresentano i protagonisti di quella memorabile giornata: soldati e ufficiali americani (tra questi il generale Mark Clark), partigiani di Centocelle e di Torpignattara, prigionieri tedeschi, popolani in festa per la Liberazione dall’oppressione nazifascista.

La mostra rimarrà esposta fino al 4 giugno compreso (orario: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00, domenica esclusa) e sarà conclusa con una lectio magistralis dello storico Davide Conti sullo stesso argomento.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati