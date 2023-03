Inaugurato il laboratorio di saldatura al CFP Borgo don Bosco

75… e non sentirli! Parafrasando una nota citazione pubblicitaria, il centro salesiano del Borgo don Bosco di via Prenestina, ha spento ben 75 candeline, da quel fatidico 22 marzo 1948 quando iniziò, con i primi insediamenti dei salesiani in loco, l’attività volta all’epoca a supportare tanta gente in cerca di un futuro dopo le macerie della guerra.

Tale attività si è consolidata negli anni con diverse opere, sempre per il bene innanzitutto dei giovani, e sono sorte tante scuole professionali tra cui il CFP del Borgo, un vero gioiellino per il territorio. E proprio in questa occasione, il giorno 23 marzo 2023, si è svolta l’inaugurazione di un nuovo laboratorio di SALDATURA per il settore meccanico industriale, con una cerimonia pubblica che ha riempito la sala polifunzionale “Don Biavati”, dedicata al primo fondatore dell’opera.

Numerose autorità religiose e civili hanno preso parte, tra cui il presidente del V municipio Mauro Caliste il quale, durante il suo intervento, ha riconosciuto gli indubbi meriti del Borgo come presidio educativo nel territorio.

Ha fatto gli onori di casa don Daniele Merlini, direttore dell’opera salesiana ed inoltre il prof. Luca Allevato, direttore della scuola professionale, ha fatto da moderatore nella presentando i vari ospiti.

In seguito, dopo il seminario, si sono svolte nei locali della meccanica, la benedizione e conseguente inaugurazione, col classico taglio del nastro, del laboratorio di saldatura, che prevede diverse postazioni ad alta tecnologia, a disposizione non solo degli allievi del CFP, ma anche eventualmente per aziende esterne che vogliano riqualificare le proprie maestranze.

A conclusione della serata, i ragazzi e le ragazze del settore ristorazione hanno preparato e gestito un momento conviviale, attraverso un lauto rinfresco a buffet, proprio nel locali della cucina della scuola.

Davvero un compleanno speciale per il Borgo Ragazzi don Bosco al quale migliaia e migliaia di giovani, da sempre hanno riposto la loro fiducia e speranza per il futuro come aveva sempre desiderato il grande santo amico della gioventù.