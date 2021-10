Inaugurazione del Museo Nena a Colli Aniene

L’associazione “nuovo Fidia” invita sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 all’inaugurazione del Museo Nena presso la nuova in via E. D’Onofrio, 35/37 in Roma.

La nuova sede del museo custodirà ed esporrà opere del Maestro scultore Alfiero Nena scomparso esattamente un anno fa il 25 ottobre 2020

Questo il programma dell’evento:

Sabato 23 ottobre:

ore 11, proiezione filmato e visite guidate al museo Nena (ingresso su prenotazione: luigimatteo@yahoo.it)

Ore 17, inaugurazione Museo Nena con breve conferenza e proiezione filmato.

Saluti da parte del presidente dell’Associazione “Nuovo Fidia” Carmine Di Monaco

Relatori: Francesca e Giorgio Nena, Luigi Matteo.

L’evento sarà presenziato da personalità della cultura, dell’arte, della politica tra cui il pittore Turi Sottile, lo scrittore e critico d’arte Rosario Sprovieri, Mons. Michele Basso in rappresentanza del Vaticano, rappresentanti del IV Municipio unitamente ad amici e colleghi dello scultore.

Intervento musicale con il soprano Maria Smirnova e la pianista Sara Matteo che eseguiranno arie d’opera.

Ore 19, Conferenza: “La bellezza come nutrimento” a cura di Federica Nena, Naturopata:

“La bellezza che possiamo osservare nell’arte, nella natura, nel sorriso di un bambino è un vero e proprio nutrimento per il corpo. Scopriamo insieme i meccanismi di autoguarigione che si innescano grazie alla bellezza e come ritrovarla nei piccoli gesti del quotidiano. Segue piccola esperienza sensoriale”

Domenica 24 ottobre

Ore 11, Conferenza, proiezione filmato e visite guidate al museo Nena (solo su prenotazione luigimatteo@yahoo.it)

Ore 17, Proiezione filmato e concerto del pianista Michele Tozzetti in duo con la flautista Maria Caturelli con presentazione del loro nuovo CD: “Friedrich Kuhlau”, complete sonatas for flute and piano, Brilliant Classic.

Visite guidate

In ossequio alla disposizioni COVID l’Ingresso esclusivamente con Green pass e su prenotazione telefonica (3478012813) o tramite email a luigimatteo@yahoo.it