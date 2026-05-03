Incendio a Mostacciano: furgone in fiamme vicino al GRA

Un pomeriggio segnato dalla paura e dai disagi nel quadrante sud di Roma. Nella giornata di oggi, domenica 3 maggio, un incendio è divampato in via Sergio De Vitis, a ridosso del Grande Raccordo Anulare, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un furgone, completamente distrutto dal rogo. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio, mentre resta alta l’attenzione per le possibili conseguenze sull’area circostante.

I maggiori disagi si registrano sulla viabilità. Il fumo, sospinto dal vento, ha invaso le carreggiate del Raccordo, in particolare nel tratto compreso tra le uscite di via Cristoforo Colombo e via Pontina, riducendo sensibilmente la visibilità e rendendo la circolazione difficoltosa e potenzialmente pericolosa per gli automobilisti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati a contenere e spegnere le fiamme per evitare che l’incendio potesse propagarsi alla vegetazione presente nella zona. Sul posto anche il personale dell’Anas.

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