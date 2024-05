Incendio a Ponte Galeria: sette container in fiamme, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Un vasto incendio è divampato ieri sera a Ponte Galeria, in un deposito a cielo aperto situato in via Monte Carnevale. Sette container contenenti rifiuti, tra cui inerti, plastica, carta e materiale di risulta, sono stati completamente avvolti dalle fiamme, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

L’intervento dei vigili del fuoco:

L’allarme è scattato alle 17:00 circa di ieri, mercoledì 29 maggio. Sul posto sono immediatamente intervenute sei squadre di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, con quattro autobotti e due partenze.

Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente complesse dalla natura dei materiali combustibili e dal denso fumo che ha limitato la visibilità. I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nessun ferito:

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti né intossicati. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale e i volontari dell’Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti.

Danni e disagi:

L’incendio ha provocato ingenti danni ai container e al materiale in essi stoccato. Inoltre, la densa colonna di fumo ha creato disagi ai residenti della zona, che sono stati invitati a rimanere nelle proprie abitazioni e a non uscire per evitare di inalare sostanze tossiche.

Indagini in corso:

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per determinare le cause del rogo. Non si esclude la pista del dolo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati