Incendio al campo nomadi di via Candoni

Ancora un incendio all’interno del campo nomadi di Via Candoni, gettando così le prime luci del giorno in un turbine di fiamme. Qui il fuoco ha rapidamente preso il sopravvento, minacciando di riversarsi pericolosamente sulla strada e mettendo in allerta i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

L’accaduto intorno alle 7:30 di oggi Venerdì 17 Maggio 2024, dove un’allerta generale è scattata, portando la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco a precipitarsi nel campo nomadi.

È stato il pronto intervento dei vigili urbani a sollecitare l’intervento dei pompieri, rendendosi conto del pericolo imminente che minacciava di estendersi lungo l’intera strada che circondava l’accampamento.

Per arginare l’incendio e proteggere le vite e le proprietà in pericolo, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente chiuso al traffico via Luigi Candoni, concentrandosi su interventi mirati per estinguere le fiamme nel cuore del campo nomadi.

Le operazioni di soccorso sono proseguite senza sosta, anche a distanza di ore, mentre il rogo continuava a minacciare la sicurezza della zona.

Solo intorno alle 14:10, con un respiro di sollievo e speranza, si è iniziato a intravedere una luce nel tunnel dell’emergenza.

Con il miglioramento della situazione, la circolazione dei veicoli è stata gradualmente ripristinata, ma solo per i mezzi pubblici, garantendo un accesso controllato alla strada, che ospita anche l’autorimessa dell’ATAC.

Dopo ore di chiusura forzata, finalmente intorno alle 14:10, i mezzi ATAC hanno potuto fare ritorno all’autorimessa di via Candoni, anche se sulla strada il senso unico alternato è ancora in vigore per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

