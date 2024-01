Incendio al campo rom di via dei gordiani: Nessun ferito

Poteva verificarsi l’ennesima tragedia, ma solo grazie alla prontezza di una guardia giurata dell’Italpol ha evitato che un incendio scoppiato all’interno di un campo rom situato nella zona di villa Gordiani si trasformasse in peggio. Le fiamme sono divampate da uno dei ricoveri di fortuna presenti nel campo intorno alle ore 22.00 di ieri sera Lunedì 29 Gennaio 2024. Durante il rogo sono state avvertite delle esplosioni, dovute probabilmente alla presenza di bombole del gas all’interno del campo autorizzato.

L’allarme è scattato intorno alle 22.00 quando un addetto alla sicurezza Italpol, in servizio presso un cantiere vicino, ha chiamato il numero unico per le emergenze. Immediato l’intervento di carabinieri della stazione di Tor Pignattara e dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, si sono ritrovati la baracca in fiamme.

Nel frattempo, la polizia locale e le guardie giurate del cantiere adiacente, hanno messo in sicurezza una parte degli abitanti, facendoli allontanare dal punto dell’incendio. Domate le fiamme, si è appurato che la baracca era vuota e disabitata. Nessuno è rimasto ferito.