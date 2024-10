Incendio all’alba in via della Vasca Navale: distrutte quattro auto dalle fiamme

Un grave episodio ha scosso il quartiere Valco San Paolo questa mattina, 10 ottobre, quando quattro auto sono state completamente distrutte dalle fiamme in via della Vasca Navale, all’altezza del civico 54. Intorno alle 7, i residenti della zona si sono svegliati avvolti dall’odore pungente di bruciato e con le fiamme visibili anche a distanza.

Le auto coinvolte, parcheggiate in strada, includevano una Mercedes, una Smart, una Lancia e una Opel Corsa. Le fiamme hanno rapidamente avvolto i veicoli, attirando l’attenzione di molti passanti e residenti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche gli agenti della polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto, che stanno ora indagando per capire le cause dell’incendio.

Al momento non sono state fornite indicazioni ufficiali sull’origine del rogo, ma sono in corso accertamenti per verificare se si tratti di un incidente o di un gesto doloso.

L’evento ha scatenato preoccupazione nel quartiere, con alcuni residenti che hanno commentato la situazione. “Sempre la solita puzza di bruciato”, ha detto uno di loro, a testimonianza di una situazione che sembra ripetersi.

L’incendio, oltre a causare ingenti danni materiali, ha risvegliato l’attenzione della comunità, già alle prese con problemi di sicurezza nella zona.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙