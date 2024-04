Incendio Collatina, Polizia Locale sequestra area di 7mila metri quadrati

Terminate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, le pattuglie hanno proceduto al sequestro dell’intera area, compresa tra via Palmiro Togliatti, via Collatina Vecchia e via del Flauto, oltreché della parte residua dei rifiuti presenti.

su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il sequestro dell’area di circa 7mila metri quadrati su cui, a partire dal primo pomeriggio di giovedì 18 aprile, è si è sviluppato un vasto incendio, protrattosi per circa 24 ore.per illeciti ambientali e ipotesi di inquinamento, portata avanti dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale, su delega della Procura della Repubblica di Roma.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in fase di svolgimento.