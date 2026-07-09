Incendio in un appartamento a Testaccio, paura tra i residenti: tre persone messe in salvo dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Testaccio, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Giovanni Battista Bodoni.

Le fiamme, sviluppatesi al secondo piano di una palazzina di cinque piani, hanno generato un’intensa colonna di fumo che si è rapidamente propagata nel vano scale, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione di parte dello stabile.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’edificio. Durante l’intervento i pompieri hanno raggiunto tre residenti rimasti all’interno della palazzina, accompagnandoli in un’area sicura.

Le persone soccorse sono state affidate al personale sanitario del 118, che le ha visitate direttamente sul posto. Nessuna di loro, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato conseguenze gravi.

L’incendio ha provocato danni non solo all’appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme, ma anche a un’abitazione del piano superiore, interessata dal calore e dal fumo.

Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e permettere le verifiche tecniche sull’agibilità dell’edificio, alcuni residenti sono stati fatti temporaneamente uscire dalle proprie abitazioni.

Solo al termine delle operazioni e dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza potranno fare rientro negli appartamenti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

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