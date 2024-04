Incendio in un appartamento in zona Prati, morto un uomo

Una vera e propria tragedia, quella consumatasi questa mattina (Venerdì 5 Aprile 2024), dove intorno alle ore 06:00 un uomo di 70 anni è morto carbonizzato durante un incendio, scoppiato in un appartamento in zona Prati. Il rogo al quarto piano di una palazzina al civico 10 di via Caposile.

Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’ambulanza del 118 e un’auto medica. La vittima, secondo quando si apprende, era l’unica persona all’interno di quella casa.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile per i gravi danni recati dalle fiamme. Sul caso indaga la polizia di Stato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Al momento nessuna pista è esclusa.

Sul luogo della tragedia anche le pattuglie della polizia Locale che hanno delimitato l’area con la chiusura della strada, interdetta in entrambi i sensi di marcia. Inaccessibile, a causa della chiusura, anche l’ingresso principale di una scuola superiore al civico uno di via Caposile, per cui è stato predisposto un accesso secondario da via Achille Papa.

In corso ulteriori verifiche da parte dei vigili del fuoco per stabilire se anche altri appartamenti dello stabile coinvolto abbiano riportato danni in seguito all’incendio.

