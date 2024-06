Incendio in un negozio di robotica a Torre Maura: nessuna persona ferita

Un incendio è divampato questa mattina – Venerdì 7 Giugno 2024- alle prime luci dell’alba in un negozio di robotica situato in via Silicella a Torre Maura, Roma. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 6:00 e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tuscolano II, accorsi sul posto con un’autobotte.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incendio ha causato danni ingenti al negozio e all’appartamento situato al piano superiore, che è stato temporaneamente evacuato a scopo precauzionale per consentire le verifiche dei vigili del fuoco.

I residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni solo dopo che i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ipotesi l’incendio sarebbe partito da una stanza dove erano parcheggiate delle bici elettriche. I vigili del fuoco stanno svolgendo i necessari accertamenti per determinare l’esatta origine del rogo.

