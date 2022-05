Incendio in un parcheggio di via Achille Tedeschi

Nella serata di ieri, 3 maggio 2022, si è verificato un incendio in uno dei tre parcheggi di via Achille Tedeschi, in zona Pietralata/Quintiliani, a Roma.

Peraltro, accanto ad un’area giochi per bambini.

Hanno preso fuoco un camper, probabilmente di una famiglia rom, parcheggiato lì, viene riferito, da un bel po’ di tempo e almeno un’auto (come si evince dalle foto).

Al momento di andare in stampa non si hanno notizie precise se l’incendio sia di origine dolosa o dovuto ad altre cause.

E neppure si sa se ci siano stati feriti, ma, fortunatamente, crediamo di no.

Comunque, vi terremo informati, qualora avessimo altre notizie più precise.

L’importante, per ora, è che non ci siano state vittime o feriti.

Chi scrive si è recato sul posto poco fa e si è intrattenuto con una pattuglia dei Vigili Urbani, lì presenti; i quali, però, non hanno saputo o voluto fornire notizie più dettagliate.

Certo è che se si trattasse di origine dolosa, c’è molto da preoccuparsi; anche perché non sarebbe la prima volta che una cosa del genere accade in zona.

Ricordiamo che un caso analogo (altro camper di una famiglia nomade) prese fuoco in un parcheggio di via F. Meda, di fronte alla ASL Roma 2, distante dall’attuale non più di 200-300 metri.