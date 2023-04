Incendio nel VII municipio. Paura a Cinecittà

Paura nel VII municipio quando al quarto piano dell’ex palazzo Luce è divampato un incendio. In quel momento, nella cosiddetta “sala rossa”, si stava svolgendo una riunione per commemorare le vittime del rastrellamento del Quadraro, di cui oggi ricorrono i 79 anni. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che non ci siano feriti ma i vigili del fuoco sono ancora a lavoro.

Immagini impressionanti giungono da Piazza di Cinecittà dove nel tardo pomeriggio è divampato un incendio nell’ufficio della presidenza, al quarto piano. Erano presenti diversi civili e funzionari pubblici. Nella sala rossa di stava tenendo un evento per commemorare le vittime del rastrellamento che ebbe luogo al Quadraro nel 1944. A tale incontro stava partecipando anche il deputato PD Roberto Morassut.

I vigli del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno fatto evacuare l’edificio e sono ancora a lavoro.

