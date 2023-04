Incendio nell’immobile di Piazzale Loriedo a Colli Aniene

Nella prima serata di lunedì 10 aprile, mentre molti cittadini erano ancora fuori per la Pasquetta, ha iniziato a prendere fuoco l’immobile comunale dell’area verde di Piazzale Loriedo, noto a Colli Aniene come l’ex “Dolce&Salato”.

Nel giro di pochissimo tempo sono accorse sul posto sia le forze di polizia sia i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, che però non sono riusciti ad impedire la distruzione di buona parte della struttura interna del locale.

L’Assessora Capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, tra le prime ad intervenire ha dichiarato “Nelle scorse settimane, onorando un impegno preso col Municipio e col territorio, abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse per riqualificare quello spazio e farlo tornare a vivere. Giovedì scorso il primo sopralluogo con uno dei potenziali partecipanti. Oggi, a pochi giorni dalla scadenza del bando… l’incendio. Facile pensare al dolo dietro a questo gesto. Facile pensarlo in quei luoghi dove spesso è più comune trovare la malavita che non lo Stato. Ora è necessario fare chiarezza e accertare eventuali responsabilità.”

Anche il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti ha subito posto l’accento sulla strana coincidenza dovuta alla concomitanza con la manifestazione di interesse: “La coincidenza è strana: partito il bando di pubblico interesse, si sviluppa un incendio nella struttura. Aspettiamo le relazioni dei Vigili del Fuoco…da stasera sono in contatto con l’Assessorato all’Ambiente e con il Dipartimento Ambiente (proprietario del bene)….prendiamoci qualche ora per pensare”

L’area in questione è bene nota ai cittadini del Municipio e in particolare di Colli Aniene, ed è costellata di molte questioni irrisolte, dagli abusi edilizi al sequestro giudiziario da parte della Polizia Locale di Roma Capitale al successivo pronunciamento da parte del TAR, tutte situazioni che hanno nei fatti generato un progressivo degrado dell’area ed alimentato le battaglie dei cittadini e dei comitati del quartiere per tornare ad un utilizzo dell’area che era diventata negli anni un punto di riferimento del quartiere.

La Alfonsi ha concluso dicendo che solo nella giornata odierna sarà possibile capire la reale entità dei danni, ed aggiungendo che “l’amarezza di queste ore non arresterà il nostro lavoro per la legalità, per la fruizione libera, pubblica e regolare dei beni comuni, per fare di Roma davvero una Città Aperta. Aperta a chi vuole investire in modo pulito, aperta a chi ha diritto di vivere nei quartieri senza paura, aperta a chi non deve mai perdere la speranza.”

Video dell’incendio tratto dalla pagina Facebook di “Colli Aniene, il suo quartiere ma non solo”.