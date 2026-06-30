Incendio sulla A12 Roma-Civitavecchia: autostrada chiusa e traffico in tilt verso la Capitale

Pomeriggio di caos e pesanti disagi per gli automobilisti in viaggio sul litorale laziale. Un vasto incendio divampato a ridosso della carreggiata ha imposto il blocco totale della circolazione sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, paralizzando il traffico in direzione sud verso Roma.

A partire dalle ore 15:15, le autorità hanno disposto la chiusura immediata del tratto compreso tra gli svincoli di Cerveteri e Torrimpietra.

La misura si è resa necessaria per consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso, proteggere gli automobilisti dal fumo denso e avviare le delicate operazioni di spegnimento del fronte di fuoco.

Fiamme al chilometro 20: code di tre chilometri

Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è sviluppato nei pressi dell’area di parcheggio Pineto Ovest, esattamente all’altezza del chilometro 20,5.

In pochi minuti, le fiamme alimentate dal vento hanno lambito le recinzioni autostradali, spingendo una densa coltre di fumo nero sulla carreggiata, azzerando quasi la visibilità.

Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio.

Insieme ai pompieri operano gli agenti della Polizia Stradale e il personale della direzione di tronco di Autostrade per l’Italia, impegnati a gestire la viabilità e a informare l’utenza.

Il blocco improvviso ha generato in breve tempo circa tre chilometri di coda, con centinaia di veicoli completamente fermi sotto il sole.

Il percorso alternativo sulla Statale Aurelia

Per alleggerire la pressione sul tratto chiuso e defluire i veicoli intrappolati, Autostrade per l’Italia ha istituito un piano di viabilità alternativa obbligatoria:

Uscita obbligatoria allo svincolo di Cerveteri per chi viaggia in direzione Roma.

Prosecuzione sulla Strada Statale 1 Via Aurelia in direzione della Capitale.

Rientro in autostrada A12 consigliato presso il casello di Torrimpietra.

L’andamento della viabilità resta critico anche sulla stessa via Aurelia, che sta assorbendo l’intero flusso di auto e mezzi pesanti deviati dall’autostrada.

Dalle sale operative fanno sapere che la riapertura della tratta A12 avverrà solo a seguito del completo spegnimento dei focolai e dopo una verifica tecnica della stabilità delle barriere e dell’asfalto da parte dei tecnici. Si raccomanda la massima prudenza e, ove possibile, di posticipare le partenze o utilizzare percorsi alternativi interni.

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